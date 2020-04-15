Германия

Молодой защитник следующие несколько недель проведет в лазарете.

Многообещающий защитник дортмундской Боруссии Дан-Аксель Загаду получил травму на одной из тренировок своей команды, сообщает пресс-служба "шмелей".

После обследования медицинским штабом, 20-летнему французу диагностировали повреждение внешней связки левого колена.

Точные сроки отсутствия молодого футболиста неизвестны, однако выйти на поле он не сможет как минимум на протяжении нескольких недель.

Учитывая то, что немецкая Бундеслига взяла паузу из-за пандемии коронавируса, Загаду может успеть восстановиться до возобновления чемпионата, если это в конечном итоге произойдет.

Ранее сообщалось, что дортмундская Боруссия планирует выкупать контракт Ашрафа Хакими.

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