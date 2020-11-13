Англия

Юргену Клоппу срочно необходимо усилить кадровую обойму в центральной зоне защиты.

Как сообщает издание The Athletic, французский центральный защитник немецкого РБ Лейпциг Дайот Упамекано попал в шорт-лист трансферной кампании английского Ливерпуля в ближайшее окно для переходов.

Причина необходимости подписания 22-летнего игрока обороны заключается в катастрофической для команды Юргена Клоппа ситуации с травмированными футболистами именно в центральной зоне защиты: Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес выбыли из строя на продолжительный период.

Дайот Упамекано перешел в состав немецкого РБ Лейпциг в январе 2017 года, сыграв с тех пор в составе "Красных быков" 123 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Трансферная стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt составляется 60 млн евро.

По всей видимости, борьбу за французского футболиста "красным" придется выигрывать у принципиальных соперников из Манчестер Юнайтед.

Помимо Упамекано, по информации источника, тренерский штаб Юргена Клоппа рассматривает возможность перехода Бена Уайта из Брайтона, Озана Кабака из Шальке или игрока Торино Глейсона Бремера.