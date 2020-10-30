Англия

Нидерландский игрок начнет процесс восстановления после травмы.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк перенес операцию на коленных связках, сообщает официальный сайт английского клуба.

Нидерландский центрбек отправился в Лондон, где успешно перенес хирургическое вмешательство и теперь начнет процесс восстановления.

Ван Дейк получил разрыв крестообразных связок в матче с Эвертоном (2:2) в середине октября. Сроки восстановления 29-летнего игрока остаются неизвестными, однако он может пропустить остаток текущего сезона.

В этом сезоне защитник успел провести 8 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль исключил Ван Дейка из заявки на матчи английской Премьер-лиги.