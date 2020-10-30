Нидерландский игрок начнет процесс восстановления после травмы.
Вирджил ван Дейк, Getty Images
30 октября 2020, 13:57
Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк перенес операцию на коленных связках, сообщает официальный сайт английского клуба.
Нидерландский центрбек отправился в Лондон, где успешно перенес хирургическое вмешательство и теперь начнет процесс восстановления.
Ван Дейк получил разрыв крестообразных связок в матче с Эвертоном (2:2) в середине октября. Сроки восстановления 29-летнего игрока остаются неизвестными, однако он может пропустить остаток текущего сезона.
В этом сезоне защитник успел провести 8 поединков в футболке "красных", отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Ливерпуль исключил Ван Дейка из заявки на матчи английской Премьер-лиги.