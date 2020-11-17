Англия

"Красные дьяволы" планируют предложить французу новый контракт в течение нескольких месяцев.

Последнее интервью Поля Погба породило у футбольной общественности множество догадок по поводу того, что француз не счастлив в Манчестер Юнайтед и хотел бы сменить клубную прописку.

27-летний хавбек заявил следующее: "Я никогда не переживал такой тяжелый период в своей карьере. Приезд в сборную Франции — это глоток свежего воздуха, у нас исключительная команда, это волшебство".

Однако, авторитетный журналист Фабрицио Романо утверждает, что слова Погба общественность поняла совершенно неправильно, ведь у француза нет никаких конфликтов и недопониманий с Манчестер Юнайтед.

Поль подразумевал, что нахождение в расположении сборной Франции поможет ему улучшить свои игровые показатели, которые в последнее время не впечатляли.

Вдобавок, по информации источника, руководство Манчестер Юнайтед планирует в ближайшие несколько месяцев предложить Погба новый контракт, поскольку текущее соглашение истекает летом 2022 года.