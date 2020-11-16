Лига наций

Французский полузащитник рассказал о трудном отрезке своей карьере.

Поль Погба рассказал, что игра за сборную Франции для него сейчас является вдохновением.

"Я никогда не переживал такой тяжелый период в своей карьере. Приезд в сборную Франции — это глоток свежего воздуха, у нас исключительная команда, это волшебство", — приводит слова Погба Goal.

В минувшем сезоне Поль Погба провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и четырьмя ассистами.

Напомним, что Манчестер Юнайтед решился на продажу Поля Погба в ближайшее трансферное окно.