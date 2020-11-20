Валлиский вингер может перебраться в стан "ирисок".
Дэниел Джеймс, фото getty images
20 ноября 2020, 00:59
Эвертон заинтересовался полузащитником Манчестер Юнайтед Дэниелом Джеймсом, сообщает Football Insider.
Источник утверждает, что "ириски" попробуют взять валлийца в аренду в ближайшее трансферное окно.
В этом сезоне Дэниел Джеймс провел пять поединков в футболке Манчестер Юнайтед, но результативными действиями не отметился.
Напомним, что ранее главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал о возможности перехода Иско.