Англия

Валлиский вингер может перебраться в стан "ирисок".

Эвертон заинтересовался полузащитником Манчестер Юнайтед Дэниелом Джеймсом, сообщает Football Insider.

Источник утверждает, что "ириски" попробуют взять валлийца в аренду в ближайшее трансферное окно.

В этом сезоне Дэниел Джеймс провел пять поединков в футболке Манчестер Юнайтед, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее главный тренер Эвертона Карло Анчелотти рассказал о возможности перехода Иско.