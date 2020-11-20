Англия

Главный тренер Челси Франк Лампард выступил с обращением к руководству АПЛ.

В рамках 9-го тура Челси на выезде сразится с Ньюкаслом. Эта поезда откроет для "синих" серию из 13-ти матчей за 43 дня.

"Последние две недели у нас тренировались четыре игрока. Большинство игроков были в отъезде, а завтра им предстоит лететь в Ньюкасл, потом обратно, в понедельник нужно лететь в Ренн, потом домой", — сетует на календарь Лампард.

"Я обеспокоен, потому что вы сами видите — мышечные травмы все чаще и чаще случаются в АПЛ. Вся статистика на виду, если нужно ознакомиться – пожалуйста, там все ясно. Можно легко сложить два плюс два: матчи, идущие друг за другом, отсутствие предсезонной подготовки и все усложняющееся расписание. Я взываю к здравому смыслу".

"У компаний, транслирующих футбольные матчи, никогда не было столько трансляций. Теперь есть еще матч в субботу в 12:30, так сколько же их может быть? Если принять во внимание весь сезон и 4-5 перерывов на матчи сборных, можем мы изменить время?"

"Учитывая, сколько всего изменилось из-за Covid-19, проекта по возобновлению чемпионата и теперь с началом нового сезона, в эти невероятные времена нам необходимо искать оптимальные пути, чтобы все изменить. Говорить об этом просто, но пора перестать только говорить, и уже пора начать действовать".

"Это не лучший способ готовиться к матчу в АПЛ, чемпионате, который популярен во всем мире. Нам сложно подготовиться ко встрече и стараться быть на высоте. Я хочу, чтобы мы демонстрировали свой лучший футбол, но мы оказались в затруднительном положении", — закончил свою речь Лампард.

Челси после сыгранных 8 туров располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.