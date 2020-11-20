Англия

Наставник английского Эвертона прокомментировал желание немецкого полузащитника попробовать свои силы в АПЛ.

В своем недавнем интервью Sky Sports Germany немецкий полузащитник туринского Ювентуса Сами Хедира сообщил, что "всегда мечтал о переходе в команду из английской Премьер-лиги", а также намекнул на желанный с его стороны дополнительный опыт работы под руководством Карло Анчелотти. Слова игрока не оставили равнодушным наставника Эвертона, который в одном из своих последних интервью поделился мыслями о возможности данного трансфера.

"У меня хорошие воспоминания о нем в Реале, он фантастический профессионал, — приводит слова итальянца ресурс Football Italia, — Я бы хотел еще поработать с ним, но он не единственный в подобном перечне. За свою карьеру я тренировал фантастических игроков, о которых у меня остались хорошие воспоминания".

"Однако, для того, чтобы попасть в Эвертон, им еще предстоит проделать достаточно работы", — этим словам Анчелотти нет смысла не доверять, ведь в недавнем прошлом он назвал "чушью собачьей" информацию о возможном трансфере игрока мадридского Реала Иско, которого "сливочные" выставили на продажу.

Ближайшим матчем для "ирисок" станет гостевая игра против Фулхэма в рамках девятого тура английской Премьер-лиги, которая состоится в воскресенье, 22 ноября. Начало в 14:00 по киевскому времени.