Англия

Менеджер Вулверхэмптона считает, что возвращение пяти замен в матчах АПЛ не решит проблему травматичности игроков.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту считает, что причина высокой травматичности игроков не связанна с количеством замен.

"Возвращение после паузы – это очень деликатный момент. Мы увидели, что у нас есть большие проблемы с календарем и расписанием игр. Эти вещи постоянно обсуждались и они могли бы быть усовершенствованы. Календарь одинаково сложный для всех. В футболе важен каждый аспект, поэтому, очевидно, что календарь – главная проблема на данный момент, дело не в заменах. У меня нет однозначного мнения по поводу пяти замен. Если у игрока есть проблемы, то лучший способ поберечь его – не ставить на игру, так что нужно говорить скорее о ротации, а не о заменах", — приводит слова Нуну Санту Sky Sports.

Свой следующий матч команда португальского менеджера проведет в понедельник, 23 ноября, когда в рамках 9-го тура АПЛ будет принимать Саутгемптон.

Ранее главный тренер Вулверхэмптона рассказал об аспектах работы в клубе.