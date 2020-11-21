Англия

Португальский защитник нужен манкунианцам в будущем.

Манчестер Юнайтед будет отклонять все предложения по Диего Далоту, сообщает издание ESPN.

"Красные дьяволы" рассчитывают на португальского защитника в будущем, а потому не готовы с ним расставаться.

Нынешний сезон Диогу Далот проводит в Милане на правах арендного соглашение. Опция выкупа в сделке не предусмотрена.

Отметим, что на данный момент на правом фланге обороны Оле-Гуннар Солскьяер выпускает Аарона Ван-Биссаку и Тимоти Фосу-Менса.