Португальский защитник нужен манкунианцам в будущем.
Диогу Далот, фото getty images
21 ноября 2020, 08:10
Манчестер Юнайтед будет отклонять все предложения по Диего Далоту, сообщает издание ESPN.
"Красные дьяволы" рассчитывают на португальского защитника в будущем, а потому не готовы с ним расставаться.
Нынешний сезон Диогу Далот проводит в Милане на правах арендного соглашение. Опция выкупа в сделке не предусмотрена.
Отметим, что на данный момент на правом фланге обороны Оле-Гуннар Солскьяер выпускает Аарона Ван-Биссаку и Тимоти Фосу-Менса.