Италия

"Россонери" усилились португальским защитником.

Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот перешел в Милан, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Португальский фулбек присоединился к "россонери" на правах аренды до конца сезона. В составе новой команды защитник будет играть под 5-м номером.

Далот перебрался в Манчестер Юнайтед летом 2018-го из Порту за 22 млн евро. За это время 21-летний игрок успел провести 35 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Милан начал переговоры с Шальке защитнику Озану Кабаку.