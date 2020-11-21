Англия

Главный тренер Ньюкасла недоволен работой агента полузащитника.

Стив Брюс негативно высказался в прессе относительно агента Мигеля Альмирона, назвав того любителем.

"Агент доказывает мне, что он любитель, стремящийся быстро заработать", — приводит слова главного тренера "сорок" Goal.

Причиной такого отношения стало высказывание агента в прессе, когда он заявил, что Альмирон уже бы был в Атлетико, если бы не коронавирус.

Парагваец 10 раз играл за Ньюкасл в этом сезоне, забив один гол и сделав три результативные передачи.