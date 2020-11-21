Англия

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Англии.

В девятом туре Премьер-лиги один из лидеров АПЛ Тоттенхэм примет неудачно стартовавший в сезоне Манчестер Сити.

Букмекеры компании Parimatch считают, что фаворитом противостояния является Манчестер Сити, идущий 10-м, несмотря на то, что Тоттенхэм, занимающий второе место, играет дома.

Победу гостей эксперты оценили в 1,83, ничью — 4,10, а коэффициент на победу хозяев — 4,0.

При этом вероятность того, что забьют обе команды, представляется довольно высокой — 1,59.

Матч Тоттенхэм — Манчестер Сити состоится в субботу, 21 ноября, начало в 19:30 по киевскому времени.