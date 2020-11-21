Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Англии.
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21 ноября 2020, 14:42
В девятом туре Премьер-лиги один из лидеров АПЛ Тоттенхэм примет неудачно стартовавший в сезоне Манчестер Сити.
Букмекеры компании Parimatch считают, что фаворитом противостояния является Манчестер Сити, идущий 10-м, несмотря на то, что Тоттенхэм, занимающий второе место, играет дома.
Победу гостей эксперты оценили в 1,83, ничью — 4,10, а коэффициент на победу хозяев — 4,0.
При этом вероятность того, что забьют обе команды, представляется довольно высокой — 1,59.
Матч Тоттенхэм — Манчестер Сити состоится в субботу, 21 ноября, начало в 19:30 по киевскому времени.