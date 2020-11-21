Англия

Специалист не доволен игрой своей команды.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал поражение команды в матче против Тоттенхэма (2:0).

"Все могло сложиться лучше для нас. Мы плохо защищались во время первого гола. Потом Тоттенхэм стал глубоко опускаться и играть в шесть защитников. Были шансы, но мы их не сумели реализовать. Они же смогли забить два своих момента".

"Еще до игры я сказал игрокам, что нельзя допустить, что Тоттенхэм забьет первым. Команды Моуринью наказывают, когда ты ошибаешься. Сегодня так и произошло. Мы много владели мячом, но проиграли, это футбол", — цитирует Гвардиолу ВВС.

Отметим, этот поединок стал значимым для тренера "шпор" Жозе Моуринью, который впервые дважды подряд обыграл Пепа Гвардиолу.