Англия

Манчестер Сити провалил начало сезона в АПЛ, а его менеджер установил личный антирекорд.

Манчестер Сити под руководством Хосепа Гвардиолы набрал всего 12 очков в стартовых восьми матчах текущего сезона Английской Премьер-лиги. Для испанского тренера такой старт сезона стал худшим в карьере, сообщает Squawka.

До этого команды Гвардиолы еще никогда не набирали так мало баллов в первых восьми играх чемпионата страны.

Более того, на данный момент "горожане" имеют отрицательную разницу забитых и пропущенных голов в АПЛ. Подопечные Гвардиолы пропустили в этом розыгрыше турнира уже 11 мячей, в то время как сумели забить всего 10.

Напомним, что в последней игре чемпионата Англии Манчестер Сити на выезде уступил Тоттенхэму (0:2).

Примечательно, что совсем недавно клуб подписал новый трехлетний контракт с Гвардиолой.

Не смотря на провальный старт внутреннего чемпионата, Манчестер Сити удачно выступает в Лиге Чемпионов, где "горожане" одержали три победы в трех стартовых турах турнира.

Свой следующий матч команда проведет в среду, 25 ноября, когда в рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ сыграет на выезде против Олимпиакоса.

Ранее Хосеп Гвардиола заявлял, что в Манчестер Сити у него есть все, о чем может мечтать тренер.