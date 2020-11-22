Англия

Специалист — о поединке против Вест Бромвича.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Солскьяер прокомментировал победу своих подопечных над Вест Бромвичем (1:0).

"Чемпионат состоит из взлетов и падений. Много кто будет играть нестабильно в этом розыгрыше. Я согласен с Моуриньо, который говорил, что одна победа поднимает тебя к вершине таблицы, а одно поражение опускает ближе к зоне вылета. Таков наш чемпионат, не все так просто".

"Очень важно, что мы выиграли Вест Бромвич дома. Под конец матча мы могли и пропустить, поэтому очень важно было сыграть на счет. Очки важнее качества игры. Должны были по ходу матча забить больше голов, ведь при 1:0 нельзя быть уверенным в победе", — сказал Солскьяера в интервью пресс-службе МЮ.