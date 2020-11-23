Англия

Ивуариец рискует получить длительную дисквалификацию за свои действия в минувшем поединке АПЛ.

В поединке девятого тура английской Премьер-лиги Арсенал добыл непростую ничью с Лидс Юнайтед, играя практически весь второй тайм в меньшинстве.

На 51-й минуте вингер "канониров" Николя Пепе ударил головой игрока соперников Езджана Алиоски, после чего главный арбитр встречи Энтони Тэйлор показал ивуарийцу прямую красную карточку.

Пепе теперь грозит длительная дисквалификация за свои действия, поэтому он решил извиниться перед болельщиками, своими партнерами по команде и тренерским штабом Арсенала.

"Вчера я подвел свою команду в решающий момент игры, и моему поведению нет оправдания. Мне очень жаль, и я хотел бы извиниться перед болельщиками, моими товарищами по команде, моим тренером и всеми остальными работниками клуба", — написал Николя Пепе в Instagram.

Напомним, что смотреть видео лучших моментов матча между Лидсом и Арсеналом вы можете на Football.ua.