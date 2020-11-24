Англия

Немецкий наставник английского Ливерпуля вновь поднял вопрос о напряженности графика для футболистов.

В рамках девятого тура английской Премьер-лиги действующий чемпион Англии Ливерпуль в родных стенах не оставил шансов Лестеру (3:0). Данный успех позволил команде Юргена Клоппа обойти "лис" в турнирной таблице, а также вплотную приблизиться к текущему лидеру состязаний — Тоттенхэму.

Ливерпуль — Лестер 3:0 Видео голов и обзор матча

Однако на послематчевом интервью немецкий наставник "красных" говорил не столько об успехе своей команды, сколько в очередной раз затронул животрепещущий вопрос о сложности календаря для футболистов. Его слова приводит издание BBC.

Напомним, что Ливерпулю предстоит сыграть свой поединок в рамках Лиги чемпионов УЕФА против Аталанты уже в ближайшую среду, 25 ноября, в 22:00, после чего команда отправится на подготовку к субботнему противостоянию с Брайтоном, намеченному на 14:30 по киевскому времени. Впервые в этом сезоне чемпион АПЛ сыграет в ранний временной слот субботы на фоне противостояния в еврокубках.

Данное решение телетрансляторов вызвало жесткую реакцию со стороны Клоппа: "Все говорят мне, что это сложно. Да, это действительно сложно для игроков. Впрочем, это просто решение, принимаемое за столом в офисных кабинетах".

Наставник Ливерпуля дал интервью журналисту из Sky Sports Джеффу Шривзу, в котором призвал вещателей обсудить этот вопрос между собой: "Если вы не начнете разговаривать с BT, нам всем конец. Sky и BT должны поговорить. Если мы продолжим играть в среду и субботу в 12:30, я не уверен, закончим ли мы сезон с 11 игроками".

Представитель прессы напомнил Клоппу, что ранее клубы успешно согласовали контракты с телекомпаниями, однако данная ремарка вызвала у главного тренера еще более жесткую реакцию: " Если кто-то еще раз скажет мне о контрактах, я сойду с ума, потому что контракты не были заключены на сезон COVID-19".

"Вы стоите здесь, передо мной, в маске, мы адаптируемся. Все изменилось, но контракт с вещательными компаниями по-прежнему "нет, у нас он есть, поэтому мы сохраним его в силе". Что? Все изменилось. Весь мир изменился", — настаивает Юрген.

В данной дискуссии главный тренер Ливерпуля не одинок: ранее наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал его и главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы высказывания по данному вопросу.

"Я обсуждаю это совершенно спокойно, — продолжил Клопп, — но люди говорят, что я говорю только о Ливерпуле. Это неверно. Я говорю о футболистах в целом. Вчера Пике из Барселоны — серьезная травма колена —сегодня, возможно, Сака из Арсенала, я не уверен, но это выглядело как травма колена. Он сыграл все три игры за сборную Англии в перерыве между сборными".

"Люди говорят нам делать ротацию, но кем? У нас есть нападающие, которых мы можем менять, но остальные — дети, — сокрушается наставник, — Почему мы делаем замены с опозданием (Ливерпуль сделал две замены в игре против Лестера на 89-й минуте — ред.), потому что мы должны постоянно держать в голове, что кто-то выйдет из строя с мышечной травмой".

Сезон английской Премьер-лиги для Ливерпуля длится уже 71 день. За это время "красные" сыграли 15 матчей, при двух перерывах на поединки национальных сборных. При этом, каждый промежуток в середине недели заполняется для Ливерпуля матчами либо кубковыми, либо еврокубковыми поединками.

На этом фоне Клопп всерьез раздумывает о потере очков в предстоящей игре с Брайтоном: "Мы появимся на поле в гостевом поединке, и нас будет трясти. Я думаю о возможной потере очков, потому что мы едем туда с мыслями о поражении".

Поединок Ливерпуль — Аталанта запланирован на среду, 25 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного матча.