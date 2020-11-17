Лига наций

Наставник сборной Англии чувствует себя несправедливым по отношению к менеджерам клубов, чьи игроки приезжают в сборные.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт присоединился к критике решения руководства английской Премьер-лиги о сохранения трех замен в новом сезоне, которое раньше поддавалось критике со стороны наставника Ливерпуля Юргена Клоппа и главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы. Чуть позднее, к руководителям ведущих команд страны присоединились и остальные клубы.

Побудило Саутгейта говорить о неактуальности старых ограничений повреждение левого флангового защитника Бена Чилвелла, который из-за полученного повреждения был вынужден покинуть поле уже в первом тайме матча против Бельгии (0:2). Наставник также сетует на отсутствие зимней паузы в этом сезоне.

Бельгия — Англия 2:0 Видео голов и обзор матча

Отчасти, перспективы сборной Англии в текущем розыгрыше Лиги наций УЕФА подорвали травмы ключевых исполнителей в начале этого сезона, а также случаи заражения футболистов COVID-19. Саутгейт обеспокоен тем, что это может отразиться на его выборе финального состава для участия в основной сетке чемпионата Европы в июне следующего года. Его слова по этому поводу приводит The Guardian.

"Мы имели право сделать пять замен против Бельгии. В итоге мы совершили лишь четыре, но у клубов и близко нет такой возможности, — сокрушается наставник, — Что нужно сделать для того, чтобы это изменилось? Против Бельгии была пара несерьезных повреждений. Можно сказать, что нам повезло? Подождите, еще немного, и мы получим кучу действительно серьезных травм?".

Саутгейт призвал к организованному подходу со стороны наставников сборных и клубов в отношении обеспечения благополучного состояния формы игроков: "Я должен быть справедливым по отношению к менеджерам клубов. Они доверяют мне своих игроков, но при этом они имеют право использовать их у себя так, как считают нужным. Мы должны объединить усилиями и попытаться снизить нагрузку".

"Мы не могли подготовиться физически лучше, чем на прошлой неделе. Мы дали игрокам дополнительные дни на восстановление. Мы снизили интенсивность тренировок до минимума, но все равно получили пару травм. В долгосрочной перспективе это вызывает беспокойство, потому что без зимних каникул… что-то точно может взорваться", — сделал неутешительный прогноз тренер.

Ближайший матч сборной Англии запланирован на среду, 18 ноября. На Уэмбли команда Саутгейта встретится с Исландией в уже не имеющем турнирного значения поединке.