В поединке девятого тура английской Премьер-лиги Бернли сумел в домашних условиях одержать первую победу в текущем сезоне, минимально обыграв Кристал Пэлас (1:0). Данный результат позволил команде Шона Дайча покинуть предполагаемую зону вылета.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча


Бернли — Кристал Пэлас 1:0
Гол: Вуд, 8

Бернли: Поуп —  Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Брэйди, 67; Питерс, 84), Браунхилл, Вествуд, Макнил — Родригес, Вуд.

Кристал Пэлас: Гуаита —  Клайн, Данн, Куяте, ван Анхолт — Таунсенд, Ридевалд (Шлупп, 67), Макартур, Эзе — Батшуайи, Айю (Бентеке, 77).

Предупреждения: Родригес, Лоутон.