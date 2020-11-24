Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 9-го тура английской Премьер-лиги.
Бернли — Кристал Пэлас, Getty Images
24 ноября 2020, 07:20
В поединке девятого тура английской Премьер-лиги Бернли сумел в домашних условиях одержать первую победу в текущем сезоне, минимально обыграв Кристал Пэлас (1:0). Данный результат позволил команде Шона Дайча покинуть предполагаемую зону вылета.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Бернли — Кристал Пэлас 1:0
Гол: Вуд, 8
Бернли: Поуп — Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор — Гудмундссон (Брэйди, 67; Питерс, 84), Браунхилл, Вествуд, Макнил — Родригес, Вуд.
Кристал Пэлас: Гуаита — Клайн, Данн, Куяте, ван Анхолт — Таунсенд, Ридевалд (Шлупп, 67), Макартур, Эзе — Батшуайи, Айю (Бентеке, 77).
Предупреждения: Родригес, Лоутон.