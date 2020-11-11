Англия

Нидерландец отказался комментировать ситуацию вокруг соглашения.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум высказал свое мнение о продлении контракта с клубом. Напомним, текущая сделка истекает в 2021 году.

"Я ничего не могу сказать по этому поводу. Просто задайте эти вопросы Ливерпулю. Разве они не отвечают?

Я не могу ничего сказать об этом, в том числе о том, идет ли речь о новом контракте между мной и Ливерпулем. Сожалею", — цитирует Вейналдума Goal.

Ранее нидерландец отреагировал на интерес со стороны Барселоны, заявив, что не считает, что было что-либо серьезное.