Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити — Бернли, Getty Images
29 ноября 2020, 09:35
Между противостояниями в рамках Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити получил возможность перевести дух в игре против Бернли на внутренней арене. Команда Гвардиолы уже в первом тайме сняла все вопросы о будущем победителе поединка, уже до перерыва сумев отправить в ворота своих соперников три мяча, после чего закрепила результат еще парой атак во второй половине встречи (5:0).
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Манчестер Сити — Бернли 5:0
Голы: Марез, 6, 22, 69, Менди, 41, Торрес, 67.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш (Гарсия, 67), Менди — Родри (Фернандиньо, 46), Гюндоган — Марез, Де Брюйне, Торрес (Фоден, 69) — Жезус.
Бернли: Пикок-Фаррелл — Лоутон, Трайковски, Ми, Тейлор — Родригес, Вествуд, Бенсон, Барнс (Выдра, 82) — Макнейл — Вуд (Питерс, 68).
Предупреждения: Рачич, Гильямон — Сауль, Корреа, Льоренте, Фелиш, Коке.