Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка десятого тура английской Премьер-лиги.

Между противостояниями в рамках Лиги чемпионов УЕФА Манчестер Сити получил возможность перевести дух в игре против Бернли на внутренней арене. Команда Гвардиолы уже в первом тайме сняла все вопросы о будущем победителе поединка, уже до перерыва сумев отправить в ворота своих соперников три мяча, после чего закрепила результат еще парой атак во второй половине встречи (5:0).

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Манчестер Сити — Бернли 5:0

Голы: Марез, 6, 22, 69, Менди, 41, Торрес, 67.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш (Гарсия, 67), Менди — Родри (Фернандиньо, 46), Гюндоган — Марез, Де Брюйне, Торрес (Фоден, 69) — Жезус.

Бернли: Пикок-Фаррелл — Лоутон, Трайковски, Ми, Тейлор — Родригес, Вествуд, Бенсон, Барнс (Выдра, 82) — Макнейл — Вуд (Питерс, 68).

Предупреждения: Рачич, Гильямон — Сауль, Корреа, Льоренте, Фелиш, Коке.