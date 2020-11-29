Англия

Главный тренер "пенсионеров" дал комментарий перед матчем.

Френк Лампард ждет сложный поединок от противостояния с Тоттенхэмом в центральной игре тура АПЛ.

"Встреча Челси и Тоттенхэма – это всегда выдающееся событие, потому что между двумя командами сильное соперничество, однако тот факт, что и те, и другие находятся в отличной форме и рвутся к лидерству в чемпионате, добавляет драйва.

Мы все боремся за первые места, поэтому за нами будут следить миллионы. Я бы не стал делать выводы из того, что в прошлом сезоне мы дважды их обыграли. Каждый сезон приносит что-то новое, и Тоттенхэм здорово вложился во время перерыва, приобрел новых игроков, усилил команду, которую и до этого трудно было назвать слабой. Я ожидаю сложный матч – их начало сезона показало, что они сильны", — приводит слова Лампарда официальный сайт "синих".

Начало матча Челси — Тоттенхэм запланировано на 18:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.