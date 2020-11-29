Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

В центральном матче десятого тура Премьер-лиги Челси сыграет с Тоттенхэмом на Стэмфорд Бридж.

Воскресенье, 29 ноября, 18:30. Стэмфорд Бридж, Лондон. Главный арбитр — Пол Тирни. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Челси подходит к данному поединку с восемнадцатью набранными баллами после девяти сыгранных матчей, расположившись на третьей строчке турнирной таблицы. В прошлом туре "пенсионеры" гостили у Ньюкасла и добились победы с комфортным счетом 2:0, хотя могли забить и больше.

Тоттенхэм, в свою очередь, показывает отличные результаты под руководством Жозе Моуриньо. У "шпор" двадцать очков после девяти сыгранных матчей и вторая позиция в турнирной таблице. Средине недели Тоттенхэм разгромил Лудогорец в Лиге Европы, а на выходных уверенно разобрался с Манчестер Сити в АПЛ.

Статистика личных встреч говорит в пользу Челси. Так, из последних пяти поединков "пенсионеры" выиграли четыре. "Шпоры" смогли триумфовать лишь в кубковом состязании. Традиционно команды забивают два-три гола.

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение Челси. Так, компания Фаворит предлагает на победу "пенсионеров" коэффициент 2,19. Успех гостей оценен в 3,35, а ничья — в 3,55.