Манчестер Юнайтед на выезде сыграет против Саутгемптона. Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в стартовом составе Гринвуду.

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Вестергор, Беднарек, Бертран — Армстронг, Ромеу, Уорд-Проуз, Дженепо — Уолкотт, Адамс.

Запасные: Обафеми, Лонг, Диалло, Стивенс, Нлундулу, Телла, Форстер

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Матич, Фред, ван де Бек — Бруну Фернандеш -  Гринвуд, Рашфорд.

Запасные: Джеймс, Уильямс, Кавани, Туанзебе, Фосу-Менса, Хендерсон, Мата

Матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.