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29 ноября 2020, 15:17
Манчестер Юнайтед на выезде сыграет против Саутгемптона. Оле-Гуннар Солскьяер доверил место в стартовом составе Гринвуду.
Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Вестергор, Беднарек, Бертран — Армстронг, Ромеу, Уорд-Проуз, Дженепо — Уолкотт, Адамс.
Запасные: Обафеми, Лонг, Диалло, Стивенс, Нлундулу, Телла, Форстер
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Теллес — Матич, Фред, ван де Бек — Бруну Фернандеш - Гринвуд, Рашфорд.
Запасные: Джеймс, Уильямс, Кавани, Туанзебе, Фосу-Менса, Хендерсон, Мата
Матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.