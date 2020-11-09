Англия

Тренерский штаб "красных дьяволов" недоволен самоотдачей молодого англичанина на тренировках.

Нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд не попал в заявку сборной Англии на ноябрьские поединки Лиги наций после того, как Оле-Гуннар Солскьяер во время личного разговора с Гаретом Саутгейтом попросил оставить футболиста в расположении клуба.

Как сообщает The Athletic, причиной просьбы главного тренера "красных дьяволов" стала серьезная обеспокоенность плохой работоспособностью 19-летнего англичанина во время тренировок. Самоотдача Гринвуда была настолько низкого уровня, что он не отправился с командой на выездной матч с Эвертоном, который завершился для МЮ уверенной победой.

Блеклая физическая форма Гринвуда породила у тренерского штаба Манчестер Юнайтед подозрения, что юный форвард систематически нарушает режим за пределами клуба и не высыпается, ставя под угрозу свою именную систему и снижая уровень концентрации. Подобное уже было замечено за ним в сентябре этого года, когда вместе с Филом Фоденом он нарушил карантин и привел девушек в отель, при этом находясь в расположении сборной Англии.

Отмечается, что тренеры "красных дьяволов" пытаются поставить Гринвуду в пример Криштиану Роналду, который полностью отдавал себя футболу в юные годы и добился невероятного успеха, но 19-летний Мейсон, как сообщается, не разделяет такого "фанатичного" подхода к делу.

Пока данную проблему не удастся решить, Манчестер Юнайтед не будет вести переговоров с Гринвудом о продлении действующего соглашения, которое истекает летом 2024 года. Манкунианцы надеются, что опыт звездного форварда Эдинсона Кавани поможет направить их воспитанника на правильный путь.