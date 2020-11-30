Англия

Итальянский наставник хочет видеть защитника в своей команде.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти хотел бы заполучить в свою команду французского защитника Барселоны Самюэля Умтити, сообщает Diario Sport.

По информации источника, английский клуб хочет усилить оборону уже в зимнее трансферное окно и Умтити является одной из приоритетных целей для менеджера команды.

Отношение самого защитника к подобному переходу пока не известно, ведь он всегда отмечал, что желает играть в Барселоне и вернуться на уровень, на котором он был до травмы, полученной летом 2018 года.

У Барселоны есть определенные проблемы в обороне, но в то же время клубу необходимо сократить расходы на зарплаты в связи с трудным финансовым положением, вызванным пандемией. Поэтому в случае, если Эвертон предложит за игрока сумму, которая устроит Барселону, каталонцы, вероятно, согласятся на сделку.

Напомним, что игроки Барселоны были вынуждены пойти на существенное понижение зарплат в связи с финансовыми трудностями, вызванными пандемией Covid-19. За счет такого понижения клубу удалось сэкономить 122 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер Барселоны Кикие Сетьен подал на клуб в суд.