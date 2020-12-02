Англия

Руководство лондонского клуба довольно работой главного тренера.

Лондонский Вест Хэм хочет заключить новый контракт с шотландским наставником команды Дэвидом Мойесом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в клубе довольны результатами, которые демонстрирует команда под руководством 57-летнего специалиста. Действующий контракт Мойеса с "молотобойцами" истекает летом 2021 года, но стороны уже начали переговоры о продлении сотрудничества.

Мойес возглавил Вест Хэм в декабре прошлого года. Под его руководством команда сумела сохранить прописку в АПЛ.

В текущем сезоне лондонский клуб набрал 17 очков в десяти поединках чемпионата Англии и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице.

Свой следующий матч подопечные Мойеса проведут в субботу, 5 декабря, когда в Рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги сыграют против Манчестер Юнайтед.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм нацелился на подписание Сами Хедиры.