Англия

Немецкий полузащитник может перебраться в АПЛ.

Вест Хэм рассматривает вариант с подписанием Сами Хедиры в ближайшее трансферное окно, сообщает Sportmediaset.

"Молотобойцы" нацелились на немецкого полузащитника после того, как он заявил о желании попробовать свои силы в АПЛ.

Будущее Сами Хедиры в Ювентусе вызывает вопросы, ведь он так ни разу и не сыграл после назначения Андреа Пирло.

Напомним, что в подписании немецкого футболиста также заинтересован лично Карло Анчелотти.