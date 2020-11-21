Немецкий полузащитник может перебраться в АПЛ.
Сами Хедира, фото getty images
21 ноября 2020, 10:19
Вест Хэм рассматривает вариант с подписанием Сами Хедиры в ближайшее трансферное окно, сообщает Sportmediaset.
"Молотобойцы" нацелились на немецкого полузащитника после того, как он заявил о желании попробовать свои силы в АПЛ.
Будущее Сами Хедиры в Ювентусе вызывает вопросы, ведь он так ни разу и не сыграл после назначения Андреа Пирло.
Напомним, что в подписании немецкого футболиста также заинтересован лично Карло Анчелотти.