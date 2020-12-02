Англия

"Горожане" хотят усилиться еще одним футболистом.

Минувшим летом Манчестер Сити подписан Феррана Торреса, а теперь нацелился на Ли Кан Ина, сообщает La Razon.

Действующее соглашение южнокорейского футболиста с "летучими мышами" рассчитано до лета 2022-го года.

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел девять поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.

Напомним, что на Ли Кан Ина также претендует представить французской Лиги 1 — Марсель.