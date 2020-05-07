Франция

Французские клубы хотят подписать корейского хавбека.

Полузащитник Валенсии Ли Кан Ин попал в сферу интересов Марселя, сообщает издание L’Equipe.

Французский клуб следит за выступлениями молодого хавбека и попытается подписать его летом. "Бело-голубые" готовы предложить "летучим мышам" арендное соглашение с опцией выкупа.

В подписании южнокорейского игрока также заинтересована Ницца.

Действующий контракт Ли с Валенсией рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 18 поединков в футболке "оранжевых", отличившись одним голом.

Напомним, Ли получил Золотой мяч молодежного ЧМ.

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