Испания

Атакующий полузащитник Валенсии вошел в историю Примеры.

В матче первого тура чемпионата Испании игрок Валенсии Ли Кан Ин стал самым юным автором двух результативных передач в одном матче Примеры в XXI веке — сообщает ОРТА.

Игроку национальной сборной Кореи (3 матча) на момент поединка было 19 лет и 207 дней. Предыдущее достижение, установленное в 2008 году, принадлежало Хуану Мате (20 лет и 150 дней).

После точных передач Ли Кан Ина его команда дважды сравнивала счет в дерби против Леванте. Сначала отличился Габриэль Паулиста, а затем Макси Гомес.

Ли Кан Ин является выпускником академии Валенсии и провел за первую команду 35 матчей во всех турнирах (2 гола).