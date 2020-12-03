Англия

"Пенсионеры" хотят расстаться с двумя центрбеками.

Челси собирается продать двух центральных защитников в ближайшее трансферное окно, сообщает ESPN.

Фрэнк Лампард хочет уменьшить количество исполнителей на данной позиции, расставшись с Антонио Рюдигером и Фикайо Томори.

Немецкий футболист ранее был интересен Барселоне, которая сейчас испытывает дефицит центральных защитников.

Отметим, что Челси в текущем розыгрыше АПЛ пропустил всего лишь десять голов — один из лучших показателей лиги.

Напомним, что на Фикайо Томори претендует Эвертон, который уже начал переговоры.