Испания

"Сине-гранатовые" не уверены, что в зимнее трансферное окно удастся подписать Эрика Гарсию.

В зимнее трансферное окно Барселона планирует усилить центральную зону обороны. Главной целью каталонцев является Эрик Гарсия из Манчестер Сити, однако "горожане" могут не отпустить своего футболиста вплоть до конца сезона, когда его контракт подойдет к своему завершению.

Учитывая это, по информации Sport.es, "сине-гранатовые" начали рассматривать другие варианты центральных защитников на трансферном рынке, подписание которых не сильно ударит по бюджету клуба.

В список потенциальных приобретений Барселоны попали Жоэль Матип из Ливерпуля, Шкодран Мустафи из Арсенала, Антонио Рюдигер из Челси, Матео Муссакио из Милана, Федерико Фасио из Ромы, а также Херман Песселья из Фиорентины.

Если Ливерпуль вряд ли захочет отпускать Матипа из-за проблем с травмами в защитной линии, то остальные футболисты из вышеупомянутого списка должны быть доступны для продажи.