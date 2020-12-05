Англия

Менеджер Челси заявил, что желает продолжать сотрудничество с клубом.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард рассказал о своих планах на будущее после истечения соглашения с лондонским клубом.

"Время действия моего контракта пролетело незаметно и у меня, кажется, осталось 18 месяцев. Придя в клуб, я понимал, что есть много обстоятельств, из-за которых первый год будет сложным и в какой-то степени переходным. Я знал, что получаю эту должность в более сложной ситуации, чем она была у предыдущих менеджеров Челси. Теперь я чувствую, что хочу быть частью долгосрочного проекта.

Конечно, это решения должен принять клуб и владелец. Мне посчастливилось тренировать команду, которую я люблю. Этот клуб является частью моей жизни, поэтому я хочу достигать с ним успехов и быть здесь настолько долго, насколько я смогу.

Я всегда рассматривал работу в Челси как долгосрочный проект и следующий год станет для нас настоящим вызовом. То, что мы делаем сейчас, нравится людям, но мы должны показывать уверенную игру на протяжении всего сезона", — приводит слова Лампарда Goal.

Напомним, что Фрэнк Лампард возглавил Челси в 2019 году.

В текущем сезоне его команда набрала 19 очков в десяти играх и на данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Фрэнк Лампард заявлял, что доволен тем, как складывается сезон на данный момент.