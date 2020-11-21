Англия

Главный тренер лондонцев рассказал о кадровой ситуации в клубе.

Фрэнк Лампард остался доволен подписаниями в минувшее трансферное окно, но и верит в имеющихся молодых футболистов.

"Я доволен новыми приобретениями, потому что каждый, кто пришел в команду, повлиял на игру по-своему. Мы нашли потрясающий баланс между новыми приобретениями и теми, кто уже был в команде и старается прибавлять

Я читал в газетах и слышал, как люди говорили: "Это будет конец истории, вы больше не увидите этих молодых ребят на поле", но я всегда верил в своих молодых игроков, которые прошли все этапы Академии, верил, что они смогут побороться за место в этом сезоне.

Посмотрите на игру Тэмми Абрахама, Риса Джеймса и Мэйсона Маунта. Сейчас Фикайо Томори ждет своего часа, Билли Гилмор вернулся в хорошей форме, у меня нет проблем с тем, чтобы выпустить этих ребят на поле", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.

Напомним, что Лампард призывает руководство АПЛ пересмотреть расписание.