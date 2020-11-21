Главный тренер лондонцев рассказал о кадровой ситуации в клубе.
Фрэнк Лампард, фото getty images
21 ноября 2020, 08:46
Фрэнк Лампард остался доволен подписаниями в минувшее трансферное окно, но и верит в имеющихся молодых футболистов.
"Я доволен новыми приобретениями, потому что каждый, кто пришел в команду, повлиял на игру по-своему. Мы нашли потрясающий баланс между новыми приобретениями и теми, кто уже был в команде и старается прибавлять
Я читал в газетах и слышал, как люди говорили: "Это будет конец истории, вы больше не увидите этих молодых ребят на поле", но я всегда верил в своих молодых игроков, которые прошли все этапы Академии, верил, что они смогут побороться за место в этом сезоне.
Посмотрите на игру Тэмми Абрахама, Риса Джеймса и Мэйсона Маунта. Сейчас Фикайо Томори ждет своего часа, Билли Гилмор вернулся в хорошей форме, у меня нет проблем с тем, чтобы выпустить этих ребят на поле", — приводит слова Лампарда официальный сайт Челси.
Напомним, что Лампард призывает руководство АПЛ пересмотреть расписание.