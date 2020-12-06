Англия

Новый герой болельщиков Ливерпуля рассказал The Athletic о старте своей карьеры, увлечении киберспортом и грядущем отцовстве.

Диогу Жота улыбается, вспоминая моменты той сказки, которую он сейчас переживает. Не так давно яркие огни Премьер-лиги и Лиги чемпионов казались для него несбыточной мечтой.

"Я все еще платил, чтобы играть в футбол, когда мне было 16 лет. Сегодня у детей в 14-15 уже есть профессиональные контракты. Это хорошо, но в моем случае такого не было", — вспоминает Жота.

"До 16 лет я играл просто ради удовольствия. Мне повезло, что моя команда была сплоченная как семья. Мы играли вместе лет девять. На нашем уровне мы показывали хорошие результаты в Гондомаре".

С девятью голами в 15 матчах за Ливерпуль португалец выглядит настоящим трансферным попаданием. "Красные" согласились заплатить за него 41 млн фунтов Вулверхэмптону в сентябре. Он стал первым футболистом в истории клуба, который забил в первых четырех домашних матчах Премьер-лиги.

Во время вызванного травмами кризиса Жота сыграл важную роль в том, что Ливерпуль продолжает бороться за сохранение чемпионского звания. Также он помог "красным" выйти из группы в Лиге чемпионов.

Его динамизм, агрессия и таланты в атаке влюбили в себя болельщиков и партнеров по команде, а помощник тренера Пеп Линдерс называет 23-летнего португальца "прессинг-монстром". Юрген Клопп говорит, что Жоте "легко симпатизировать".

Диогу уверен, что его стальная решимость сформировалась благодаря препятствиям, которые он преодолел, доказывая, что может играть на высочайшем уровне.

Он вырос в Массарелуше, части муниципалитета Порту. Он играл в футбол в молодежной команде низшелигового Гондомара, в десяти минутах езды от Эштадиу ду Драгау, где играет Порту.

В 16 лет Диогу перешел в клуб элитного дивизиона. Это был скромный Пасуш де Феррейра. Он дебютировал в 17 лет и в сумме забил 18 голов в 47 матчах. Тем не менее, он был очень далек от элитной плеяды клубов – Порту, Бенфики или Спортинга.

"Хоть я и тренировался с большими клубами, я никогда не оставался там, — говорит Жота. – Так что у меня случались небольшие разочарования, ведь всегда хочется забраться повыше. Но в конце концов все прекрасно сложилось. Думаю, мой пример показывает, что никогда нельзя сдаваться. Это главная идея".

"Любой опыт, каждое препятствие делает тебя сильнее – так произошло в моем случае. Сейчас, конечно, все хорошо, но так было не всегда. Нужно постоянно стремиться к тому, чего хочешь достичь".

В детстве Жота вдохновился сборной Португалии, которая дошла до финала домашнего Евро-2004. Там команда с Криштиану Роналду, Луишем Фигу и Деку проиграла Греции.

"Насколько я помню, футбол всегда был моей страстью, — говорит он. – Помню, мне было лет шесть и отец отдал меня на плавание. Я со слезами на глазах просил его отдать меня вместо этого на футбол, потому что эти занятия были в одно время. Я предпочитал футбольное поле бассейну".

"Мои первые воспоминания – Евро-2004, когда Португалия дошла до финала. К сожалению, мы проиграли. Мне тогда было семь лет, я хорошо помню те события".

"Криштиану Роналду был моим героем. Ему тогда было 19 лет, но он уже тогда очень хорошо выступал на Евро. В моем детстве он играл за Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид. Мы, португальцы, всегда смотрели на него как на главный образец для подражания".

Жота был все еще тинэйджером, когда мадридский Атлетико подписал его из Пасуша в 2015. Он был преисполнен желания показать, на что способен, но после одной предсезонки под руководством Диего Симеоне его отдали в аренду в Порту на сезон-2016/17.

Диогу так и не сыграл ни одного официального матча за Атлетико. Затем последовала вторая аренда – в Вулверхэмптон, который в итоге выкупил футболиста за 12,3 млн фунтов и в 2018 помог клубу вернуться в Премьер-лигу.

"Я не жалею, что перешел в Атлетико, — говорит португалец. – Они за сезон до того играли в финале Лиги чемпионов. Возможность перейти туда и пройти предсезонные сборы с первой командой много для меня значила, я многому научился".

"Да, я мог ожидать лучшего, но ни о чем не жалею. В итоге лучшим вариантом для моей карьеры оказался уход. Любой опыт позволяет расти как в игровом, так и в личностном плане. Хоть это было и не то, что ожидалось поначалу, со всего можно извлечь полезный урок".

После трех сезонов в Вулверхэмптоне Жота был готов ко следующему шагу. В тот сентябрьский день, когда Диогу перешел в Ливерпуль, его посланием болельщикам "красных" было: "Вы можете рассчитывать на меня, потому что я теперь один из вас. Я сделаю все, что в моих силах".

Жота определенно сдержал это обещание. Среди прочего, его коллекцию пополнил мяч с матча против Аталанты – им он оформил хет-трик в воротах итальянского клуба в ноябре.

Обычно новичкам требуется время на адаптацию к требованиям Юргена Клоппа в тактическом плане. Как португальцу удалось влиться в новую команду так быстро?

"Когда переходишь в новый клуб, нужно быть открытым к новым идеям, это играет ключевую роль в адаптации, — объясняет Жота. – Сезон тогда же начался и мне нужно было влиться в команду, а не наоборот. Это я и сделал при помощи Юргена".

"Клопп – фантастический тренер, он заботится обо мне. Когда я только перешел, у нас была встреча, Юрген рассказывал, как устроена команда. А затем уже в руках игрока сделать все, чтобы обучиться как можно быстрее и доказать тренеру свою значимость".

"У Ливерпуля отличный состав. Капитан команды Джордан Хендерсон сыграл важную роль. Когда он узнал, что я перехожу, он отправил мне СМС и потом очень мне помогал".

"Бразильцы говорят на одном языке со мной, так что Фабиньо, Роберто Фирмино и Алиссон тоже много помогали. Адриан, как и я, говорит на испанском. У нас отличная команда, и это основа для успеха".

Наш разговор с Жотой проходит по Zoom. К нему присоединяется Нуну Моура, главный маркетинг-офицер Федерации футбола Португалии, который весьма компетентен, чтобы говорить о повышении рейтинга Диогу в его стране.

После дебюта за сборную год назад Диогу забил три гола в 10 матчах. Он вдохновляет следующее поколение так же, как его когда-то вдохновлял Роналду.

"Все болельщики любят Диогу. Они в восторге от того, каких высот он добился в столь молодом возрасте, — говорит Моура. – Он играет за действующих чемпионов Англии. Нашел место в команде, приносит ей пользу и забивает голы, да и играет хорошо. Та же картина и в национальной сборной".

"Восторг обусловлен не только тем, что Диогу изумительный футболист, но и тем, что это очень скромный, трудолюбивый парень. Каждый это видит и уважает. Мы надеемся, что у него и дальше все будет складываться, что он привнесет этот успех и в сборную и поможет выиграть несколько титулов".

Жота проводит много времени, играя в футбол, но Юргену Клоппу не нужно заботиться о его эмоциональном выгорании. Диогу большой почитатель компьютерных игр, особенно FIFA и Football Manager.

"С тех пор, как отец подарил мне PlayStation, это было еще одной моей страстью. Я всегда играл в футбол на приставке. Мне нравились игры, где можно управлять своей собственной командой. В мире компьютерных игр сочетаются три вещи: моя страсть к футболу, состязание с другими людьми и управление".

"Можно выстроить отличный мир, если играть ответственно. Это могло бы стать профессией, но для меня всегда воспринималось как хобби. У меня есть время и на другие вещи".

В апреле Жота стал чемпионом Премьер-лиги по FIFA, обыграв в финале Трента Александер-Арнольда благодаря правилу золотого гола. Реванш определенно не за горами.

"Думаю, Трент хочет отомстить. Посмотрим, как сложится наш следующий матч, — говорит португалец. Я пока не играл против других одноклубников по Ливерпулю. У нас мало времени с нынешним графиком".

"Мне нравятся и игры-менеджеры. Думаю, Football Manager – лучшая в этом роде. Я жду выхода новой части, чтобы снова начать играть. Уверен, найду, чем заняться в этой игре".

Моура добавляет: "Должен сказать, Диогу чертовски хороший игрок – как на поле, так и на консоли! Хоть для него это и просто хобби, ведь он профессиональный футболист со множеством обязательств, он прекрасно играет на приставке. Он не только выиграл турнир Премьер-лиги, но и хорошо играл против некоторых наших киберспортсменов, которые входят в топ-10 в мире по игре в FIFA. Я знаю, что Диогу скромный парень, но с джойстиком он очень хорош".

Амбиции Жоты простилаются далеко за пределы футбольного поля. Он работает над новым бизнес-проектом в сфере киберспорта, который надеется запустить в 2021 году.

"У меня было много свободного времени. Карантин заставил нас всех задуматься. Я начал засматриваться на киберспортсменов, как они все делают. Это помогло улучшить свою игру, ведь я кое-чему у них научился. И я начал думать, почему бы мне не заняться этим".

"Сейчас мы с моей командой хотим войти в этот бизнес. У нас прекрасные условия. Надеюсь, вскоре получится сделать что-то стоящее".

Португалия – это нация, которая давно прыгает выше головы. Они надеются, что прогресс Жоты позволит сделать это еще раз на грядущем чемпионате Европы.

Наличие дальновидной футбольной федерации определенно помогает игрокам прогрессировать. ФФП обладает своим телеканалом и запустила университет, что помогло повысить тренерские стандарты даже на аматорском уровне, а киберспорт помогает в установлении контакта с молодежью.

"Мы – страна с населением 10 миллионов человек. Если посмотреть на количество зарегистрированных футболистов в Португалии, он чуть превышает 200 тысяч, — объясняет Моура. — Как видите, мы не можем позволить себе потерять ни одного таланта. Их нужно взращивать. Нужно действовать эффективно и умнее, чем более крупные страны".

"Португалия сейчас чемпион Европы и победитель Лиги наций, но также в нашу федерацию входят действующие чемпионы Европы по футзалу, а также чемпионы мира и Европы по пляжному футболу. Разные возрастные группы добиваются успеха в нескольких разновидностях футбола".

"Мы видим, как невероятные таланты вроде Диогу пробиваются на первые роли, показывая фантастическое качество игры. Это означает, что у Португалии может быть яркое будущее, но нужно оставаться на шаг впереди игры".

"Рост киберспорта позволяет нам привлечь очень большое количество молодежи, которая питает страсть к игре. Сегодня в экосистеме федерации футбола Португалии зарегистрированы почти 300 клубов. 30 тысяч человек зарегистрировались, чтобы играть в киберфутбол на регулярной основе. Мы смотрим это скорее как на дополнение, чем как на конкурента традиционному футболу".

Жота кивает в знак согласия.

Это насыщенное время для нападающего Ливерпуля. Игры идут одна за другой, а на горизонте его ждет отцовство. Его девушка Рут должна родить первенца в феврале.

"Это будет очередной великий момент в моей жизни, — говорит Диогу. – Уже очень скоро. Я буду рядом, когда он родится. Мы с девушкой ждем этот особенный момент в наших жизнях".

В воскресенье Диогу ожидает встреча со старыми друзьями из Вулверхэмптона. Впервые с марта на Энфилде будут болельщики – посетить игру с командой Нуну Эшпириту Санту смогут две тысячи человек.

Жота наслаждается ярким стартом в Ливерпуле, но признается, что кое-чего не хватает.

"Думаю, футбол без болельщиков странный, — говорит он. – Когда ты играешь за такой клуб как Ливерпуль, с одними из лучших болельщиков в мире, понятное дело, что есть ощущение, что чего-то не хватает. Мы много говорим с игроками и персоналом об этом".

"Я больше всего жду, когда смогу почувствовать эффект Энфилда. Не могу передать, насколько сильно. Пока что у меня не было этого ощущения, но надеюсь, скоро появится. Футбол без болельщиков ничего не стоит".

Джеймс Пирс, The Athletic