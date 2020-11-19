Турция

Вест Хэм может предоставить Андрею Ярмоленко статус свободного агента, если игрок простит клубу долг по зарплате.

Андрей Ярмоленко может уже в январе 2021 года присоединиться к Фенербахче — сообщает fotoMac.

Турецкое издание сообщает, что Ярмоленко и руководство Вест Хэма ведут переговоры о возможности досрочного расторжения контракта в обмен на отказ от не выплаченного долга по зарплате украинца.

В то же время ситуацией готов воспользоваться Фенербахче, который уже вел переговоры с Андреем, но не смог удовлетворить его требования по зарплате. Спортивный директор "канареек" Эмре Белезоглу на сей раз готовит улучшенное предложение (в Вест Хэме годовая зарплата Ярмоленко составляет 3,3 миллиона евро).

Нынешний контракт Андрея с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года.

Ярмоленко за свою профессиональную карьеру выступал за Динамо, Боруссию Д и Вест Хэм, в общей сложности сыграв 407 матчей (152 гола и 101 результативная передача).

За национальную сборную Украины один из ее лидеров провел 92 матча (38 голов и 21 результативная передача).