Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 11-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Челси сумел взобраться на промежуточную первую строчку турнирной таблицы, в ходе домашнего противостояния 11-го тура национального первенства обыграв Лидс со счетом 3:1. Очередным голом на отчетной неделе отметился Оливье Жиру, что позволило "синим" отквитать быстро пропущенный мяч, а уже во втором тайме Курту Зума и Кристиан Пулишич добили оппонентов.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Челси — Лидс 3:1

Голы: Жиру, 27, Зума, 61, Пулишич, 90+3 — Бэмфорд, 4

Челси: Менди — Джеймс, Зума, Силва, Чилвелл — Хаверц (Ковачич, 67), Канте, Маунт — Зийех (Пулишич, 30), Жиру (Абрахам, 79), Вернер

Лидс: Меслие — Эйлинг, Кох (Льоренте, 9), Купер, Алиоски (Родриго, 69) — Филлипс — Рафинья, Даллас, Клих, Харрисон (Поведа, 58) — Бэмфорд.

Предупреждение: Льоренте, Рафинья