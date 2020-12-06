Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Тоттенхэм в центральном поединке одиннадцатого тура чемпионата Англии уверенно обыграл Арсенал на своем поле.

"Шпоры" довольно быстро открыли счет усилиями Сона, а уже к концу первой половины игры Кейн удвоил преимущество своей команды.

Арсенал владел территориальным преимуществом, но так и не смог распечатать ворота соперника.

Обзор матча:

Тоттенхэм - Арсенал 2:0

Голы: Сон Хын Мин, 13, Кейн, 45+1

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Бергвейн (Родон, 90+1), Ло Чельсо (Дэвис, 72), Сон Хын Мин (Моура, 88) — Кейн

Арсенал: Лено — Бельерин (Нкетиа, 75), Холдинг, Габриэль, Тирни — Партей (Себальос, 45+2), Джака — Виллиан, Ляказетт, Сака — Обамеянг

Предупреждения: Ло Чельсо — Джака, Ляказетт