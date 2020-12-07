Англия

Испанец рассказал о том, как достичь успеха его команде.

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал о причине неудачи в дерби против Тоттенхэма (0:2).

"Посмотрите на всю статистику, она в нашу пользу, но, в конце концов, речь идет о том, чтобы забить мяч в сетку. У нас были шансы. В этом сезоне мы генерировали моментов, наверное, больше, чем когда-либо, забрасывали мяч в штрафную больше, чем когда-либо, имели хорошие показатели.

Чего нам не хватает? Нам нужно забивать голы. Если нет голов, то не стабильности. Неважно, что мы делаем на других участках поля, если мы не забиваем голы, мы ничего не можем сделать", — цитирует Артету Goal.

Ранее испанский специалист прокомментировал голы, забитые Тоттенхэмом в прошлом матче.