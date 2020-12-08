Мексиканский нападающий постепенно идет на поправку.
Рауль Хименес, getty images
08 декабря 2020, 18:28
Рауля Хименеса выписали из больницы после полученной серьезной травмы, сообщает официальный твиттер-аккаунт Вулверхэмптона.
Мексиканский нападающий получил перелом черепа в столкновении с Давидом Луисом в поединке АПЛ против Арсенала.
Рауль Хименес перенес операцию в одной из лондонских клиник и прошел начальный курс реабилитации.
29-летний нападающий в этом сезоне провел одиннадцать поединков, в которых отметился тремя забитыми голами.
На Football.ua доступно видео момента столкновения Рауля Хименеса и Давида Луиса.