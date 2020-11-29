Англия

Поединок начался с очень жесткого момента.

В рамках десятого тура АПЛ Арсенал принимает Вулверхэмптон. После первого тайма выигрывают "волки", 1:2.

Уже на пятой минуте встречи произошло нечто ужасное. Виллиан подал угловой, а защитник "канониров" Давид Луис, в борьбе, столкнулся головами с форвардом "волков" Раулем Хименесом.

Оба футболиста рухнули на газон. Однако если Луиса смогли привести в чувство и он продолжил матч, то Хименесу потребовалась кислородная маска. На 15- минуте его сменил Соареш.

Отметим, текстовую онлайн-трансляцию матча Арсенал — Вулверхэмптон можно смотреть на Football.ua.

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