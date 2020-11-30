Англия

Вулверхэмптон сделал официальное заявление о состоянии травмированного игрока.

В матче десятого тура Английской Премьер-лиги между Арсеналом и Вулверхэмптоном (1:2) нападающий "волков" Рауль Хименес получил ужасную травму в столкновении с игроком Арсенала Давидом Луизом.

От удара мексиканец потерял сознание и был госпитализирован прямо во время поединка.

На следующий день Вулверхэмптон сделал официальное заявление по поводу состояния своего форварда.

"Мы публикуем информацию о состоянии форварда Рауля Хименеса, который получил перелом черепа во вчерашней игре.

Рауль успешно перенес операцию в лондонской больнице. Он видел свою девушку Даниэлу и сейчас отдыхает. Хименес будет находиться под наблюдением врачей в течение нескольких дней, пока он не восстановится.

Мы благодарим врачей Арсенала, медиков Национальной службы здравоохранения Великобритании, персонал больницы и хирургов, которые благодаря своим навыкам и своевременному реагированию оказали помощь.

Просим оставить Рауля в покое и одиночестве", — говориться в заявлении на официальном сайте клуба.

Ранее главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту заявил, что гордиться своей командой.