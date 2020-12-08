Англия

"Канониры" вели переговоры с агентом венгра. Решение осталось за самим футболистом.

Главной задачей Арсенала в зимнее трансферное окно является подписание нового атакующего полузащитника, способного привнести в команду креатив и вариативность атак. Одной из главных целей лондонского клуба стал плеймейкер Зальцбурга Доминик Собослаи, в контракте которого прописана клаусула в размере 25 миллионов евро.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в эфире The Arsenal Lounge, Арсенал уже вел переговоры с агентом 20-летнего венгра на протяжении многих недель, но пока не получил окончательный ответ от самого футболиста.

По информации источника, Собослаи должен определиться со своим будущим после поединка заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского Атлетико, который состоится в среду, 9 декабря.

В зависимости от характера ответа венгерского полузащитника Арсенал и будет планировать свои дальнейшие действия на трансферном рынке.

Проблемой для "канониров" является серьезный интерес к Собослаи со стороны других клубов, в число которых вошли Реал Мадрид, Бавария, РБ Лейпциг, Милан, Тоттенхэм и Атлетико. Сообщалось, что с игроком лично связывался главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.

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