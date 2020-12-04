Испания

Наставник "сливочных" связался с талантливым плеймейкером, чтобы обсудить его будущее.

Реал Мадрид пытается любыми способами выиграть конкуренцию в гонке за полузащитником Зальцбурга Домиником Собослаи. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан связался с 20-летним венгром и попытался в личном разговоре повлиять на его будущее, убеждая присоединиться к его команде.

Тем не менее, Собослаи является целью многих европейских клубов, поэтому Реалу придется выдержать серьезную конкуренцию, чтобы заполучить талантливого плеймейкера.

В подписании Доминика Собослаи, в контракте которого прописана клаусула 25 миллионов евро, как минимум заинтересованы мюнхенская Бавария, РБ Лейпциг, лондонский Арсенал и Ливерпуль. Также сообщалось, что активировать пункт выкупа футболиста готов Милан.

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