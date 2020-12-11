Менеджер Тоттенхэма поделился видео с наградой в социальной сети.
Жозе Моуриньо, Getty images
11 декабря 2020, 11:37
Наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо был признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги в ноябре. Об этом португалец сообщил в своем Instagram, выложив видео с соответствующей наградой.
Однако пресс-служба АПЛ на момент публикации еще не успела официально объявить имя победителя голосования ни на сайте, ни в социальных сетях.
В ноябре подопечные Моуриньо провели в чемпионате Англии четыре матча, в которых одержали три победы и один раз сыграли вничью.
На данный момент Тоттенхэм лидирует в Английской Премьер-лиге, набрав 24 очка в 11-и поединках.
Ранее наставник "шпор" Жозе Моуриньо назвал Манчестер Юнайтед фаворитом на победу в Лиге Европы.