Англия

Менеджер Тоттенхэма поделился видео с наградой в социальной сети.

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо был признан лучшим тренером Английской Премьер-лиги в ноябре. Об этом португалец сообщил в своем Instagram, выложив видео с соответствующей наградой.

Однако пресс-служба АПЛ на момент публикации еще не успела официально объявить имя победителя голосования ни на сайте, ни в социальных сетях.

В ноябре подопечные Моуриньо провели в чемпионате Англии четыре матча, в которых одержали три победы и один раз сыграли вничью.

На данный момент Тоттенхэм лидирует в Английской Премьер-лиге, набрав 24 очка в 11-и поединках.

Ранее наставник "шпор" Жозе Моуриньо назвал Манчестер Юнайтед фаворитом на победу в Лиге Европы.