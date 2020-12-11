Англия

Туринцы желают заполучить французского полузащитника.

Ювентус рассматривает вариант с обменом Поля Погба на Криштиану Роналду, сообщает The Indepndent.

Туринцы хотят сделать акцент на командную работу во главе с тренерским штабом Андреа Пирло, чему мешает наличие Роналду.

Поль Погба, в свою очередь, не торопится продлевать контракт с Манчестер Юнайтед. Его соглашение истекает летом 2022-го года.

Источник утверждает, что также в сделке может быть задействован Пауло Дибала, но игрок не горит желанием переходить в стан "красных дьяволов", а английский клуб не уверен, что им нужен аргентинец.

Напомним, что Поль Погба не хотел возвращаться в Манчестер Юнайтед в 2016 году.