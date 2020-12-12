Фавориты противостояний

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Манчестер Юнайтед в рамках поединка двенадцатого тура чемпионата Англии примет на своем поле Манчестер Сити. Подопечным Оле-Гуннара Солскьяера есть что доказывать после вылета из Лиги чемпионов. "Красные дьяволы" теперь сосредоточатся на внутреннем первенстве. И именно в таких поединках нужно показывать свои притязания на первое место.

Манчестер Сити, в свою очередь, уверенно прошел в плей-офф Лиги чемпионов и не потратил много сил среди недели в поединке, который уже ничего не решал. Подопечные Гвардиолы отстают лишь на один балл от соседей и, однозначно, захотят нивелировать дистанцию и обойти оппонента.

Статистика личных встреч в последних пяти матчах на стороне Манчестер Юнайтед: три победы и два поражения. Оле-Гуннар Солскьяер нашел рецепт побед над "горожанами" и уже не раз его применял. Три из пяти поединков завершились с тоталом меньше 2,5 голов.

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение Манчестер Сити. Так, компания Фаворит предлагает на победу "горожан" коэффициент 1,74. Успех Манчестер Юнайтед оценен в 4,6, а ничья — в 4,15.