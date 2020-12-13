Англия

Хавбек ответил на слухи о его уходе.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба отреагировал на информацию о том, что он стремится покинуть клуб в ближайшее время.

"Я всегда боролся и буду бороться за Манчестер Юнайтед, своих товарищей по команде и болельщиков. Разговоры не имеют значения. Будущее далеко, главное — сегодня, и я на 1000% вовлечен в команду.

Вместе всегда сильны. Между мной и клубом все ясно, и это никогда не изменится. Когда ты не знаешь, что происходит внутри, не разговаривай", — цитирует Погба Goal.

Ранее на ситуацию вокруг полузащитника команды отреагировал главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.